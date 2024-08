Pakistan: Lancio del progetto di connettività Raast-Buna per facilitare i pagamenti esteri

23 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Shabbar Qadir ha lanciato il progetto di connettività Raast-Buna, che collega il meccanismo di pagamento Raast della State Bank of Pakistan con il sistema Buna del Fondo Monetario Arabo. Questo progetto è destinato a semplificare i pagamenti per milioni di lavoratori all'estero, offrendo un sistema di pagamento efficiente e senza soluzione di continuità. Inoltre, il Primo Ministro ha annunciato che il governo presenterà a breve un piano economico quinquennale, con parametri già definiti dopo mesi di discussioni con le parti interessate. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il sistema Raast è un'iniziativa della State Bank of Pakistan per modernizzare i pagamenti digitali, mentre il sistema Buna è progettato per facilitare le transazioni tra i paesi arabi.