Pakistan: Lancio del progetto di trasporto verde in Punjab con il supporto cinese

02 Settembre 2024_ Il governo del Punjab ha avviato un progetto di trasporto verde che prevede l'introduzione di 1.000 autobus nelle principali città della regione, con l'obiettivo di creare un sistema di trasporto ecologico completo entro cinque anni. Durante un incontro con una delegazione cinese, la Chief Minister Maryam Nawaz ha sottolineato l'importanza della cooperazione con la Cina per affrontare problemi come il traffico e l'inquinamento ambientale. Il progetto include anche la produzione di veicoli elettrici e la modernizzazione delle infrastrutture di trasporto in Punjab. La fonte di questa notizia è dailytimes.com.pk. Inoltre, Maryam Nawaz ha recentemente presentato il progetto Smart Classroom in una scuola di Lahore, in collaborazione con Huawei, per migliorare l'istruzione attraverso l'uso della tecnologia avanzata.