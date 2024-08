Pakistan: Lancio di successo del missile Shaheen-II rafforza le capacità difensive nazionali

21 Agosto 2024_ Il Pakistan ha effettuato un lancio di addestramento di successo del missile balistico superficie-superficie Shaheen-II, secondo quanto comunicato dall'esercito. Questo missile, in grado di trasportare testate convenzionali e nucleari, ha una portata di 1.500 chilometri. Il lancio è stato osservato da alti ufficiali e scienziati delle forze strategiche, con l'obiettivo di convalidare i parametri tecnici del sistema d'arma. Il successo del lancio rappresenta un'importante conquista per le capacità difensive del Pakistan, in un contesto di tensioni crescenti con l'India. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il missile Shaheen-II fa parte del programma di deterrenza strategica del Pakistan, progettato per garantire una credibile capacità di secondo attacco.