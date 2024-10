Pakistan: L'artista italiana Nina incanta Karachi con il suo spettacolo di marionette

05 Ottobre 2024_ Nina, un'artista italiana, ha presentato il suo spettacolo di marionette "I Put My Heart in Two" al World Culture Festival di...

05 Ottobre 2024_ Nina, un'artista italiana, ha presentato il suo spettacolo di marionette "I Put My Heart in Two" al World Culture Festival di Karachi, in Pakistan. Questo evento, che si svolge presso il Karachi Arts Council, ha visto la partecipazione di artisti provenienti da 40 paesi e si concluderà il 2 novembre. Nina ha condiviso la sua esperienza, parlando delle tradizioni italiane legate ai burattini, in particolare del famoso personaggio Pulcinella, simbolo della cultura napoletana. La notizia è stata riportata da geo.tv, evidenziando l'importanza della cultura italiana nel contesto internazionale. Nina ha anche espresso il suo apprezzamento per la calorosa ospitalità dei pakistani e ha raccontato di aver assaporato piatti tipici come il pollo biryani durante il suo soggiorno.