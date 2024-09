Pakistan: Le donne di Machar Colony lottano tra sfruttamento e discriminazione

15 Settembre 2024_ A Machar Colony, un'area di Karachi, le donne lavorano duramente per guadagnare meno di un dollaro al giorno pulendo gamberi per l'esportazione. Nonostante le condizioni di lavoro disumane e la discriminazione etnica, queste donne, per lo più di origine bengalese, continuano a sostenere le loro famiglie in un contesto di povertà e sfruttamento. Recenti dichiarazioni di politici locali hanno alimentato l'odio e la stigmatizzazione nei loro confronti, definendole un 'fardello' per la società. La situazione è aggravata dalla mancanza di diritti civili e di accesso ai servizi sanitari, lasciando la comunità vulnerabile e trascurata, come riportato da arynews.tv. Le donne di Machar Colony, che affrontano quotidianamente sfide enormi, sperano di ottenere un riconoscimento e diritti fondamentali in un sistema che le ha storicamente emarginate.