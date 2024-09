Pakistan: Le donne mediche affrontano molestie e mancanza di sicurezza negli ospedali

06 Settembre 2024_ Le donne mediche in Pakistan vivono quotidianamente situazioni di molestie e insicurezza nei luoghi di lavoro, un problema che persiste da decenni. Un recente sondaggio ha rivelato che il 47% delle professioniste sanitarie non si sente al sicuro negli ospedali, e il 67% ha dichiarato di non avere spazi adeguati per riposare. Le testimonianze di medici e infermieri evidenziano la mancanza di stanze separate e la violenza verbale e fisica che affrontano, specialmente in situazioni di emergenza. La fonte di queste informazioni è dawn.com. La situazione è aggravata dalla cultura patriarcale del paese, che spesso porta a una sottovalutazione delle capacità professionali delle donne nel settore medico.