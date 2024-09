Pakistan: Le interruzioni di Internet ostacolano la mobilità a Karachi

01 Settembre 2024_ Le recenti interruzioni di Internet in Pakistan hanno avuto un impatto significativo sulla mobilità, in particolare a Karachi, dove molti cittadini si trovano in difficoltà nel prenotare trasporti. La Wireless and Internet Service Providers Association ha segnalato che l'uso della tecnologia per la sorveglianza da parte del governo ha ridotto la velocità di Internet del 30-40%, complicando ulteriormente la vita quotidiana di freelance e lavoratori. La situazione evidenzia la mancanza di infrastrutture tecnologiche adeguate in un paese con una popolazione giovane e in movimento, come riportato da tribune.com.pk. In un contesto in cui l'accesso a Internet è considerato un diritto fondamentale in molte nazioni, la situazione in Pakistan solleva preoccupazioni sulla mobilità e sulla libertà individuale.