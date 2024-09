17 Settembre 2024_ Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a un'azienda cinese accusata di fornire materiali al Pakistan per il suo programma missilistico, segnando la sesta volta in pochi mesi. Questa situazione mette in difficoltà le aspirazioni di Islamabad di testare i motori dei razzi per i sistemi Shaheen-3 e Ababeel, mentre il programma missilistico continua a progredire. La Cina ha espresso solidarietà al Pakistan, criticando le politiche statunitensi come "ingiuste e politicamente motivate". La notizia è riportata da dailytimes.com.pk. Pakistan, che cerca di mantenere la deterrenza in un contesto geopolitico complesso, continua a rispettare le linee guida del Missile Technology Control Regime, nonostante le pressioni esterne.