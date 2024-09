Pakistan: Leader PML-N avvertono di minacce alla stabilità economica

26 Settembre 2024_ Due leader chiave del PML-N hanno sottolineato la necessità di un ambiente sicuro per la ripresa economica del Pakistan, affermando che i nemici del paese stanno cercando di destabilizzarlo attraverso l'instabilità politica e la violenza militante. Durante una cerimonia giovanile a Faisalabad, il Chief Minister del Punjab, Maryam Nawaz, ha rivelato un incontro tra suo padre Nawaz Sharif e un diplomatico straniero, evidenziando le preoccupazioni internazionali sulla situazione politica in Pakistan. Il Ministro Federale per la Pianificazione e lo Sviluppo, Ahsan Iqbal, ha aggiunto che la stabilità economica è legata alla sicurezza e ha esortato a misure più forti contro il terrorismo. La notizia è stata riportata da dawn.com. I leader hanno anche discusso l'importanza di rafforzare la cooperazione regionale e le capacità di intelligence per affrontare le minacce emergenti alla sicurezza nazionale.