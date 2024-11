Pakistan: Legislatore esprime preoccupazione per la lettera dei Congressisti USA su Imran Khan

01 Novembre 2024_ Sedici membri della coalizione di governo pakistana hanno reagito con fermezza a una lettera inviata da 60 Congressisti americani al presidente Joe Biden, esprimendo preoccupazioni per la richiesta di liberazione di Imran Khan. I legislatori hanno sottolineato che tale pressione da parte del Congresso statunitense interferisce negli affari interni del Pakistan. La lettera dei Congressisti è stata vista come un tentativo di influenzare la politica pakistana, suscitando un forte dibattito tra i membri del governo. La situazione evidenzia le tensioni tra Pakistan e Stati Uniti riguardo alla questione di Khan, ex primo ministro del Pakistan, attualmente in carcere. La notizia è riportata da Pakistan Today, un'importante fonte di informazione nel paese. Imran Khan è un politico di spicco e leader del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), un partito che ha governato il Pakistan fino al suo arresto.