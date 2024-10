Pakistan: L'FMI approva un prestito di 7 miliardi di dollari per stabilizzare l'economia

20 Ottobre 2024_ L'FMI ha approvato un prestito di 7 miliardi di dollari per il Pakistan, con la prima tranche di 1,1 miliardi già ricevuta dalla Banca centrale. La direttrice dell'FMI, Kristalina Georgieva, ha dichiarato che il paese sta mostrando segnali di stabilità economica e riduzione dell'inflazione grazie a riforme positive. Il Primo Ministro Shahbaz Sharif ha espresso soddisfazione per l'approvazione del programma, ringraziando i paesi amici come Arabia Saudita, Cina ed Emirati Arabi Uniti per il loro supporto. La notizia è stata riportata da jang.com.pk. Il Pakistan ha una lunga storia di interazioni con l'FMI, avendo richiesto assistenza finanziaria in diverse occasioni nel corso degli anni.