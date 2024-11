Pakistan: L'FMI chiede misure per aumentare le entrate dopo il deficit fiscale

03 Novembre 2024_ Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha richiesto al Pakistan di implementare misure per aumentare le entrate a seguito di un...

03 Novembre 2024_ Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha richiesto al Pakistan di implementare misure per aumentare le entrate a seguito di un deficit del Federal Board of Revenue (FBR) nei primi quattro mesi dell'anno fiscale 2025. Nonostante la richiesta del Pakistan di rivedere al ribasso gli obiettivi di raccolta fiscale, l'FMI ha rifiutato, mantenendo la necessità di misure immediate e sostanziali. Il Pakistan ha mancato tre dei cinque obiettivi fiscali critici stabiliti dall'FMI, inclusi obiettivi di spesa governativa. La situazione è complicata da un aumento delle spese correnti del governo, che ha raggiunto i 1,6 trilioni di rupie. La notizia è riportata da Pakistan Today. Il FBR ha registrato un significativo scostamento rispetto all'obiettivo di raccolta di 2,3 trilioni di rupie, evidenziando le difficoltà economiche del paese.