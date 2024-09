Pakistan: L'FMI discuterà il piano di finanziamento da 7 miliardi di dollari per il Pakistan

13 Settembre 2024_ Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha annunciato che il suo consiglio esecutivo si riunirà il 25 settembre per discutere dell'Extended Fund Facility (EFF) da 7 miliardi di dollari per il Pakistan. Questa riunione segue gli sforzi del Pakistan per soddisfare le richieste del prestatore, tra cui un aumento del 40% delle entrate fiscali e riforme nel settore energetico. L'FMI ha confermato la data dopo che il Pakistan ha ottenuto le necessarie garanzie di finanziamento dai partner di sviluppo. Durante un briefing stampa, la portavoce dell'FMI, Julie Kozack, ha confermato che il Pakistan ha ricevuto le garanzie richieste. La situazione economica del Pakistan è critica, e il sostegno dell'FMI è fondamentale per stabilizzare il paese e promuovere riforme economiche necessarie.