Pakistan: L'Italia promuove la tecnologia ecologica nel paese con nuovi motori diesel

28 Settembre 2024_ Il Console Generale d'Italia, Danilo Giordani, ha annunciato il lancio di motori diesel italiani in Pakistan, sottolineando l'importanza della tecnologia italiana per la protezione ambientale. Durante l'evento di presentazione, Giordani ha evidenziato come i motori italiani, noti per le loro basse emissioni di carbonio, possano contribuire a un ambiente più sostenibile in Pakistan. La cerimonia si è svolta in un hotel locale e ha visto la partecipazione di importanti figure del settore, tra cui il CEO di Power Zone, Mian Ahsan Ali. La notizia, riportata da dailykhabrain.com.pk, evidenzia l'impegno dell'Italia nel rafforzare i legami commerciali e tecnologici con il Pakistan, un passo significativo per entrambe le nazioni nel campo della sostenibilità.