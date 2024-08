Pakistan: Mafia occupa luogo di drenaggio delle acque piovane a Shahdara

25 Agosto 2024_ La mafia dell'occupazione ha preso il controllo di un drenaggio delle acque piovane a Shahdara, un tempo popolare luogo di picnic a Islamabad, trasformandolo in un centro per attività illecite. Le autorità sembrano ignorare la situazione, mentre privati e la mafia degli hotel occupano illegalmente questo spazio pubblico. Shahdara, noto per la sua bellezza naturale e l'accessibilità, è ora dominato da occupazioni abusive che ne compromettono l'attrattiva. La comunità locale esprime preoccupazione per la perdita di questo spazio ricreativo. La notizia è riportata da thenews.com.pk. Shahdara è un'area di Islamabad, capitale del Pakistan, apprezzata per le sue aree verdi e la sua storia come meta di svago.