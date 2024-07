Pakistan: Mahira Khan criticata per foto audaci durante le riprese in Italia

1 Luglio 2024_ La celebre attrice pakistana Mahira Khan si trova attualmente in Italia per le riprese della sua serie Netflix 'Jo Bachay Hain Sang...

1 Luglio 2024_ La celebre attrice pakistana Mahira Khan si trova attualmente in Italia per le riprese della sua serie Netflix 'Jo Bachay Hain Sang Samait Lo'. Durante il soggiorno, ha pubblicato alcune foto sul suo account Instagram ufficiale, mostrando i suggestivi paesaggi di Puglia al tramonto. Tuttavia, alcune delle immagini, in cui indossa abiti di stile occidentale, hanno suscitato polemiche tra i suoi fan. Molti hanno criticato la scelta di condividere foto considerate troppo audaci. Lo riporta urduwire.com. La notizia ha attirato l'attenzione sia in Pakistan che in Italia, evidenziando le differenze culturali e le reazioni del pubblico.