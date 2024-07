Pakistan: Malcontento generale dopo il bilancio 2024

9 Luglio 2024_ Il bilancio 2024 del Pakistan ha suscitato indignazione tra i lavoratori salariati, che si sentono oppressi dalle nuove misure fiscali. Nonostante la necessità di ampliare la base dei contribuenti, il governo ha scelto di aumentare le tasse sui pochi registrati, lasciando il resto della popolazione esente. Le nuove imposte colpiscono duramente beni di prima necessità come la cancelleria e il latte confezionato, aggravando ulteriormente la situazione delle famiglie. La frustrazione è particolarmente alta tra i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, preoccupati per il loro futuro economico. Lo riporta thenews.com.pk. In risposta, molti stanno considerando l'emigrazione come unica via di fuga da un sistema fiscale percepito come ingiusto.