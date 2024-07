Pakistan: Mandato di arresto per il Capo Ministro del Khyber Pakhtunkhwa

2 Luglio 2024_ Un tribunale antiterrorismo di Islamabad ha emesso lunedì mandati di arresto senza cauzione per il Capo Ministro del Khyber...

2 Luglio 2024_ Un tribunale antiterrorismo di Islamabad ha emesso lunedì mandati di arresto senza cauzione per il Capo Ministro del Khyber Pakhtunkhwa, Ali Amin Gandapur. I mandati sono stati emessi dal giudice Tahir Abbas Supra, che ha esaminato il caso contro Gandapur e altri per il loro presunto coinvolgimento nei disordini del 9 maggio. La corte ha ordinato alla polizia di arrestare Gandapur e di presentarlo in tribunale alla prossima udienza. Il Khyber Pakhtunkhwa è una provincia del Pakistan situata nel nord-ovest del paese. Lo riporta Pakistan Today. La decisione del tribunale segue le indagini sui disordini che hanno scosso la regione.