28 Giugno 2024_ Il magazine francese 'Femmes' ha lodato il lavoro del Chief Minister del Punjab, Marium Nawaz, per il suo impegno nel servire e migliorare la vita dei cittadini comuni. Nawaz è stata particolarmente apprezzata per aver arrestato i colpevoli dell'omicidio di una ragazza portata dall'Italia e uccisa in un distretto del Punjab, un'azione senza precedenti nella storia della provincia. Il magazine ha anche espresso la speranza che Nawaz prenda misure speciali per rendere le istituzioni educative libere dalla droga. La rivista ha inoltre sottolineato la necessità di leggi severe contro i rapimenti e gli abusi sessuali su minori, fenomeni molto diffusi in Asia. Lo riporta jang.com.pk. L'articolo mette in luce l'importanza di azioni concrete per proteggere le donne e i bambini in Pakistan.