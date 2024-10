Pakistan: Maryam Nawaz critica il PTI e lancia iniziative per il clima

10 Ottobre 2024_ La Chief Minister del Punjab, Maryam Nawaz, ha attaccato il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) durante un evento a Lahore, accusando il partito di creare caos e di utilizzare risorse governative per le proteste. Durante l'inaugurazione del programma di tirocinio per la leadership climatica, ha sottolineato l'importanza della diplomazia climatica con l'India per affrontare il problema della smog, che affligge Lahore. Maryam ha anche annunciato misure per migliorare la qualità dell'aria e ha lanciato una hotline per la smog, evidenziando l'impegno del governo per la sostenibilità ambientale. La notizia è riportata da pakobserver.net. La Chief Minister ha inoltre promesso di garantire opportunità di lavoro per i giovani e di aumentare i fondi per la piantumazione di alberi nel Punjab, una regione nota per la sua grave inquinamento atmosferico.