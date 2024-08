Pakistan: Maryam Nawaz incontra imprenditori per migliorare l'industria elettrica in Punjab

31 Agosto 2024_ La Chief Minister del Punjab, Maryam Nawaz Sharif, ha incontrato una delegazione dell'Entrepreneurs Organisation per discutere proposte volte a fornire elettricità a prezzi accessibili all'industria della regione. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza di apportare cambiamenti reali e ha ordinato la risoluzione immediata dei problemi affrontati dagli imprenditori. Maryam Nawaz ha anche proposto la creazione di un comitato di alto livello per affrontare le questioni industriali, nominando Ali Alam Qamar come referente. La Chief Minister ha espresso il suo impegno per ridurre le bollette elettriche e ha evidenziato le opportunità di sviluppo industriale in Punjab. La notizia è riportata da brecorder.com. Il Punjab è una delle province più popolose del Pakistan e gioca un ruolo cruciale nell'economia del paese, con un'industria che spazia da tessile a tecnologia.