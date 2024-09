Pakistan: Maryam Nawaz introduce telecamere per la polizia in Punjab

16 Settembre 2024_ La Chief Minister del Punjab, Maryam Nawaz, ha avviato un progetto innovativo per l'uso di telecamere con servizi di streaming dal vivo da parte della polizia, mirato a migliorare il controllo del crimine. Questo progetto, ancora nelle fasi iniziali, potrebbe stabilire una maggiore responsabilità nelle operazioni delle forze dell'ordine e combattere la corruzione. Maryam Nawaz, nota per il suo impegno verso il welfare sociale e la buona governance, ha già intrapreso diverse iniziative per migliorare la vita dei cittadini del Punjab. La notizia è stata riportata da dailytimes.com.pk. La Chief Minister ha anche promosso progetti significativi come il Nawaz Sharif IT City, destinato a generare un milione di posti di lavoro nel settore tecnologico, dimostrando un forte impegno per lo sviluppo economico della regione.