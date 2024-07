Pakistan: Maryam Nawaz Sharif condanna la giustizia sommaria e la diffamazione

5 Luglio 2024_ Il Primo Ministro del Punjab, Maryam Nawaz Sharif, ha espresso serie preoccupazioni per un recente linciaggio di massa a Swat e altri...

5 Luglio 2024_ Il Primo Ministro del Punjab, Maryam Nawaz Sharif, ha espresso serie preoccupazioni per un recente linciaggio di massa a Swat e altri episodi simili nel paese. Durante una conferenza, ha sottolineato la necessità di fermare la giustizia sommaria e ha criticato la crescente profanazione del Sacro Corano. Ha anche difeso le azioni contro gli account social che promuovono il settarismo, definendo la diffamazione un grave peccato in Islam. Maryam Nawaz ha ricordato le difficoltà affrontate dalla sua famiglia nel 2018, inclusi attacchi politici e accuse di blasfemia. Lo riporta nation.com.pk. Ha concluso chiedendo unità e sicurezza durante il mese di Muharram, con preghiere per la pace e la stabilità del Pakistan.