Pakistan: Maulana Fazlur Rehman chiede elezioni anticipate e critica il governo

27 Ottobre 2024_ Maulana Fazlur Rehman, leader del partito Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F), ha definito l'attuale assemblea del Pakistan 'illegittima' e ha richiesto nuove elezioni. Durante un discorso, ha criticato il governo per non aver mantenuto le promesse fatte ai cittadini. Rehman ha sottolineato l'importanza di un governo che rispetti gli impegni presi e che rappresenti realmente la volontà del popolo. La sua posizione riflette un crescente malcontento tra i partiti di opposizione riguardo alla situazione politica attuale. La notizia è riportata da Pakistan Today. Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl è un partito politico islamico in Pakistan, noto per la sua influenza tra le comunità religiose e per il suo attivismo politico.