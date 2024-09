Pakistan: Maulana Fazlur Rehman chiede riforme elettorali per rappresentanza autentica

30 Settembre 2024_ Maulana Fazlur Rehman, nuovo leader del JUI-F, ha sottolineato l'importanza di riforme elettorali per garantire che le prossime elezioni generali producano rappresentanti genuini del popolo. Durante una conferenza stampa, ha evidenziato le carenze dell'attuale sistema elettorale, che non riflette la vera volontà della popolazione. Ha inoltre invitato i partiti politici, incluso il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), a collaborare per redigere proposte di riforma. La notizia è riportata da Pakistan Today. Rehman è un politico pakistano noto per il suo impegno nella politica religiosa e per la sua leadership nel Jamiat Ulema-e-Islam (F), un partito islamista in Pakistan.