Pakistan: Ministro accusa la polizia di omicidio di un medico per blasfemia

27 Settembre 2024_ Il Ministro dell'Interno del Sindh, Ziaul Hasan Lanjhar, ha accusato la polizia di aver inscenato un falso incontro che ha portato all'uccisione di un medico accusato di blasfemia a Umerkot. Lanjhar ha dichiarato che l'omicidio è stato un'operazione premeditata e ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. La questione della blasfemia in Pakistan è estremamente delicata e spesso porta a violenze e ingiustizie. La notizia è stata riportata da Pakistan Today, evidenziando le tensioni sociali e le problematiche legate alla sicurezza in Pakistan. Umerkot è una città situata nella provincia del Sindh, nota per la sua diversità culturale e le sfide legate alla legge sulla blasfemia.