7 Luglio 2024_ Il 3 maggio 2024, la Cina ha lanciato con successo il razzo spaziale 'Chang'e-6' dalla città di Hainan, equipaggiato con strumenti scientifici provenienti da Francia, Svezia, Italia e Pakistan. Il razzo ha raggiunto il lato oscuro della Luna l'8 maggio 2024, dove ha installato vari strumenti scientifici, tra cui il Passive Laser Retro Reflector italiano. Il Pakistan ha contribuito con un satellite cubico, due telecamere ottiche, due pannelli solari e una batteria da 12 volt, progettati in collaborazione con l'Institute of Space Technology (IST) e l'Università di Shanghai. Lo riporta jang.com.pk. La missione rappresenta un significativo passo avanti per la cooperazione internazionale nello spazio, con l'Italia e il Pakistan che giocano ruoli chiave.