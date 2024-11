Pakistan: Missione urgente del FMI in arrivo a Islamabad per valutare le finanze nazionali

08 Novembre 2024_ Una missione urgente del Fondo Monetario Internazionale (FMI) è programmata per visitare Islamabad dall'11 al 15 novembre 2024, con l'obiettivo di valutare le performance fiscali del Pakistan. Durante la visita, si discuterà anche della possibile introduzione di un mini-budget, un tema cruciale per la stabilità economica del paese. Questa missione arriva in un momento delicato per l'economia pakistana, che sta affrontando sfide significative. La visita del FMI è vista come un passo fondamentale per garantire il supporto finanziario necessario al Pakistan. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il FMI è un'organizzazione internazionale che fornisce assistenza finanziaria e consulenza ai paesi membri per promuovere la stabilità economica.