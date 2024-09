Pakistan: Modifiche alla sentenza della Corte Suprema sui seggi riservati

20 Settembre 2024_ Il presidente dell'Assemblea Nazionale, Raja Pervaiz Ashraf, ha dichiarato che non ci sono possibilità di attuare la decisione dopo la modifica della sentenza della Corte Suprema riguardante i seggi riservati. Durante una conferenza stampa a Islamabad, Ashraf ha sottolineato che l'emendamento è stato necessario per garantire la rappresentanza di tutti i partiti politici. Ha aggiunto che la modifica è stata effettuata in consultazione con tutte le forze politiche, con l'obiettivo di assicurare una rappresentanza equa. La questione dei seggi riservati è cruciale per il sistema politico pakistano, poiché mira a garantire che le minoranze e i gruppi emarginati abbiano voce nelle istituzioni. La notizia è riportata da Pakistan Today. L'emendamento riflette l'impegno del governo a promuovere una democrazia inclusiva e rappresentativa nel paese.