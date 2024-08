Pakistan: MQM-P chiede consultazione per la nomina del nuovo governatore del Sindh

10 Agosto 2024_ Il presidente della Muttahida Qaumi Movement-Pakistan (MQM-P), Dr. Khalid Maqbool Siddiqui, ha dichiarato che il governo federale deve consultare la sua parte prima di nominare un nuovo governatore per il Sindh. Siddiqui ha espresso le sue preoccupazioni durante una cerimonia a Karachi, dove la sua partito sta conducendo una campagna di piantumazione di alberi. Le recenti notizie suggeriscono che il Pakistan Peoples Party e il Pakistan Muslim League-Nawaz abbiano raggiunto un accordo per nominare un nuovo governatore, con il leader PML-N Bashir Memon come possibile candidato. La fonte di queste informazioni è thenews.com.pk. Il governatore attuale, Kamran Khan Tessori, ha ribadito la sua intenzione di continuare a servire la provincia, sottolineando l'importanza del servizio pubblico e la sua fiducia nel sostegno dei leader politici.