Pakistan: Nawaz Sharif chiede al governo di ridurre le spese per affrontare l'inflazione

01 Settembre 2024_ Il presidente del PML-N, Nawaz Sharif, ha esortato il governo a collaborare con tutte le parti politiche per affrontare l'inflazione crescente, suggerendo di ridurre le spese per liberare risorse a favore del benessere pubblico. Durante una riunione di alto livello a Lahore, Sharif ha sottolineato l'importanza di rivedere le spese sia a livello federale che provinciale. Il focus principale della riunione è stato quello di alleviare il peso dell'inflazione sulla popolazione, con discussioni anche su riforme nel settore energetico e le elezioni locali. La notizia è stata riportata da tribune.com.pk. Sharif ha elogiato gli sforzi del governo per fornire pacchetti di aiuto pubblico, evidenziando la necessità di decisioni collettive per superare la crisi economica.