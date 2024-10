Pakistan: Nawaz Sharif critica Imran Khan e la PTI durante un evento a Lahore

03 Ottobre 2024_ Nawaz Sharif, presidente della Pakistan Muslim League Nawaz (PML-N) e ex primo ministro, ha attaccato Imran Khan, fondatore della Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), durante una cerimonia a Lahore, chiedendo se Khan volesse fomentare conflitti tra le province di Khyber Pakhtunkhwa e Punjab. Sharif ha accusato la PTI di non aver mantenuto le promesse fatte al popolo di Khyber Pakhtunkhwa, sottolineando che la loro gestione è stata inefficace. Ha anche espresso delusione per il supporto ricevuto dai suoi sostenitori dopo la sua destituzione nel 2017, affermando che le nazioni dignitose si oppongono all'ingiustizia. La fonte di queste dichiarazioni è thenews.com.pk. Inoltre, il governo della PML-N ha lanciato il programma 'Apni Chhat Apna Ghar', volto a fornire prestiti senza interessi per costruire case, con l'obiettivo di affrontare la crisi abitativa nel paese.