Pakistan: Nawaz Sharif critica la giustizia e il governo attuale durante il lancio di un programma abitativo

03 Ottobre 2024_ L'ex primo ministro pakistano Nawaz Sharif ha rinnovato le sue critiche alla giustizia e al fondatore del PTI, Imran Khan, durante una cerimonia di distribuzione di assegni per il programma 'Apna Ghar Apni Chat' a Lahore. Sharif ha accusato i giudici della Corte Suprema di averlo rimosso ingiustamente dal potere nel 2017 e ha chiesto che vengano presi provvedimenti contro di loro. Ha anche sottolineato l'importanza del nuovo programma abitativo, che offre prestiti senza interessi per la costruzione di case, evidenziando il suo impegno per il benessere del popolo pakistano. La notizia è riportata da nation.com.pk. Il programma mira a fornire soluzioni abitative a coloro che ne hanno bisogno, affrontando la questione della mancanza di alloggi in Pakistan.