15 Ottobre 2024_ L'ex primo ministro pakistano Nawaz Sharif ha manifestato ottimismo riguardo a un possibile incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi, in vista del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) in corso a Islamabad. Le sue dichiarazioni giungono in un momento di tensione tra i due paesi, specialmente sulla questione del Jammu e Kashmir occupato dall'India. Nonostante la posizione rigida del governo indiano, Sharif sottolinea l'importanza del dialogo per affrontare le sfide comuni, come il terrorismo e il cambiamento climatico. La fonte di queste informazioni è thenews.com.pk. La situazione attuale richiede una cooperazione pragmatica tra Pakistan e India, due nazioni che condividono una storia complessa e interdipendenze economiche.