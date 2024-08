Pakistan: Nayyar Bukhari invita il governo a considerare le elezioni anticipate

03 Agosto 2024_ Nayyar Bukhari, ex presidente del Senato e segretario generale del Pakistan People's Party-Parliamentarians, ha dichiarato che il governo dovrebbe sciogliere l'assemblea e convocare elezioni se si sente minacciato. Bukhari ha sottolineato l'importanza di un dialogo tra il governo e il PPP, affermando che la sopravvivenza del sistema politico dipende dagli attuali governanti. Ha anche espresso preoccupazione per i risultati delle elezioni del 8 febbraio, evidenziando le riserve del PPP riguardo ai risultati in Punjab. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Bukhari ha ribadito il sostegno del suo partito alla costituzione, avvertendo che un deragliamento del sistema sarebbe dannoso per il paese.