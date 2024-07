Pakistan: Necessità di affrontare il cambiamento climatico

4 Luglio 2024_ Di fronte al riscaldamento globale, il Pakistan deve cambiare rotta per contrastare i disastri climatici, l'aumento dei costi dell'elettricità e le pratiche edilizie insostenibili. Il termine 'global boiling' è stato recentemente convalidato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha dichiarato che l'era del riscaldamento globale è finita e quella del 'global boiling' è iniziata. Luglio 2023 è stato il mese più caldo degli ultimi 120.000 anni. In Pakistan, temperature estreme e inondazioni hanno causato gravi disagi, con Sindh che ha registrato temperature superiori ai 52°C. Lo riporta nation.com.pk. Per affrontare questa crisi, il Pakistan deve adottare misure sostenibili e pianificare attentamente per prevenire, adattarsi e mitigare gli effetti del cambiamento climatico.