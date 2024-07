Pakistan: Necessità di azioni concrete contro il cambiamento climatico

12 Luglio 2024_ Il Pakistan, classificato come il quinto stato più vulnerabile al cambiamento climatico, sta affrontando gravi conseguenze ambientali, come le ondate di calore estese nella provincia del Sindh. Nonostante l'adozione di politiche internazionali come il Climate Change Act 2017, il paese fatica a implementare misure efficaci. L'esempio di India e Bangladesh, che hanno adottato strategie intelligenti per l'adattamento e la mitigazione del cambiamento climatico, potrebbe essere un modello da seguire. La necessità di azioni immediate è cruciale per evitare ulteriori danni e proteggere le future generazioni. Lo riporta nation.com.pk. Il Pakistan ha il potenziale per fare progressi significativi, ma deve accelerare i suoi sforzi per affrontare questa crisi.