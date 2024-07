Pakistan: Necessità di rilanciare il commercio con l'India

8 Luglio 2024_ L'integrazione economica regionale è cruciale per il progresso economico, ma le relazioni commerciali tra India e Pakistan sono state...

8 Luglio 2024_ L'integrazione economica regionale è cruciale per il progresso economico, ma le relazioni commerciali tra India e Pakistan sono state ostacolate da tensioni politiche. Prima di agosto 2019, c'era ottimismo riguardo al commercio bilaterale, ma le circostanze hanno rallentato i progressi. Pradeep Mehta, Segretario Generale di Consumer Unity & Trust Society, ha sottolineato l'importanza di normalizzare le relazioni commerciali per il bene dei popoli di entrambi i paesi. Secondo thenews.com.pk, il settore privato deve svolgere un ruolo più attivo nel superare gli ostacoli al commercio. È necessario un impegno politico per risolvere le questioni di fondo e promuovere il benessere comune.