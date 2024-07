Pakistan: Nessun ostacolo per la convocazione della Conferenza di Tutti i Partiti

6 Luglio 2024_ Il Coordinatore del Primo Ministro, Rana Mubashir Awan Khan, ha dichiarato venerdì che non ci sono ostacoli per la convocazione di una Conferenza di Tutti i Partiti (APC). Durante una conferenza stampa, ha spiegato che l'APC è stata convocata per evitare caos e divisioni riguardo alla nuova operazione antiterrorismo, unendo la leadership politica e militare. L'inclusione di ex rivali e partiti politici nell'APC rafforzerà gli sforzi per affrontare le preoccupazioni nazionali. Khan ha espresso fiducia che l'APC fornirà una piattaforma per costruire consenso sull'operazione e su questioni correlate. Lo riporta Pakistan Today. La conferenza mira a creare un fronte unito per affrontare le sfide del terrorismo nel paese.