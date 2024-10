Pakistan: Nomina di Justice Yahya Afridi inviata al Primo Ministro

23 Ottobre 2024_ La nomina di Justice Yahya Afridi come Chief Justice è stata inviata al Primo Ministro del Pakistan, grazie a una maggioranza di due terzi. Il Ministro della Difesa ha dichiarato che due terzi dei membri della commissione hanno votato a favore di Afridi dopo una discussione molto positiva. La commissione speciale è composta da otto membri dell'Assemblea Nazionale e quattro senatori, nominati dai leader parlamentari in base alla loro forza in Parlamento. La nomina di Afridi rappresenta un passo significativo nel sistema giudiziario pakistano, come riportato da Pakistan Today. Si tratta di una figura chiave nel sistema giudiziario pakistano, responsabile della supervisione delle corti e della garanzia dell'applicazione della legge. La commissione ha il compito di garantire che le nomine siano effettuate in modo equo e trasparente, riflettendo la diversità politica del paese.