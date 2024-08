Pakistan: Nuova era di buone relazioni tra Pakistan e Bangladesh dopo il cambio di governo

08 Agosto 2024_ Il Ministro della Difesa pakistano, Khawaja Muhammad Asif, ha accolto con favore il cambio di governo in Bangladesh, considerandolo un'opportunità per avviare una nuova era di buone relazioni tra i due Paesi. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo che l'economista premio Nobel Muhammad Yunus è stato nominato capo del governo ad interim, in seguito alle dimissioni dell'ex Primo Ministro Sheikh Hasina, che ha lasciato il Paese dopo un mese di violenze. Asif ha sottolineato l'importanza di superare le tensioni passate e di costruire un rapporto positivo con il Bangladesh, evidenziando anche l'influenza dell'India durante il governo di Hasina. La notizia è riportata da thenews.com.pk. Il cambio di governo in Bangladesh rappresenta un momento cruciale per le relazioni regionali, dato il contesto di instabilità politica e sociale che ha caratterizzato il Paese.