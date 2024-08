Pakistan: Nuova politica dei visti per attrarre turisti e investimenti stranieri

13 Agosto 2024_ Il governo pakistano ha annunciato una nuova politica dei visti che entrerà in vigore questa sera, con l'obiettivo di semplificare il processo di ottenimento dei visti per i cittadini di 126 paesi. I residenti di questi paesi potranno ottenere il visto in soli 10 minuti compilando un modulo online con 30 domande, valido per tre mesi e rinnovabile facilmente. Inoltre, i cittadini dei paesi del Golfo riceveranno il visto all'arrivo, mentre saranno previste facilitazioni per i pellegrini, al fine di promuovere il turismo religioso. La notizia è stata riportata da dunyanews.tv, evidenziando l'intenzione del governo di valorizzare il potenziale turistico del Pakistan, noto per le sue valli verdi, deserti e paesaggi mozzafiato.