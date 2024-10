Pakistan: Nuovo prestito del FMI per 7 miliardi di dollari in un contesto di riforme economiche

17 Ottobre 2024_ Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha approvato un prestito di 7 miliardi di dollari per il Pakistan, che dovrà implementare riforme economiche significative. Questo prestito segue un precedente accordo di 3 miliardi di dollari e rappresenta la 25esima volta che il Pakistan si rivolge al FMI per un salvataggio finanziario. Le riforme richieste includono l'inclusione di settori attualmente non tassati nel regime fiscale e l'abolizione delle Zone Economiche Speciali entro il 2035. La notizia è stata riportata da dawn.com, evidenziando le sfide politiche e strutturali che il Pakistan deve affrontare per garantire la stabilità economica. Il prestito sarà distribuito su tre anni e sarà soggetto a revisioni periodiche, con l'attenzione rivolta anche al supporto di partner internazionali come la Banca Mondiale e la Cina.