Pakistan: Nuovo progetto per la leadership femminile con il supporto dell'Unione Europea e dell'Italia

25 Ottobre 2024_ Durante la 17ª Conferenza annuale sulla leadership femminile rurale, la Ambasciatrice dell'Unione Europea in Pakistan, Dr. Rina Kivunja, ha annunciato un nuovo progetto da 4 milioni di euro per promuovere la parità di genere e la leadership politica delle donne in Pakistan. Il progetto mira a sviluppare diverse competenze di leadership, con il supporto anche dell'Ambasciatrice italiana in Pakistan, Marlena Armellini, che ha condiviso le sfide affrontate dalle donne nei suoi Paesi. Le leader femminili presenti hanno espresso il loro apprezzamento per l'iniziativa, sottolineando l'importanza di affrontare il problema delle molestie nei luoghi di lavoro. La notizia è stata riportata da dunya.com.pk, evidenziando l'impegno internazionale per il progresso delle donne in Pakistan. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso l'empowerment femminile, con l'Italia e l'Unione Europea in prima linea nel sostenere le donne pakistane.