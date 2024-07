Pakistan: Nuovo sistema di firewall causa rallentamenti sui social media

26 Luglio 2024_ Il Ministero della Tecnologia dell'Informazione ha annunciato che il collaudo di un nuovo sistema di firewall ha provocato un rallentamento significativo delle reti sociali in tutto il Pakistan. Questo sistema fa parte di uno sforzo più ampio per controllare e monitorare i contenuti online, e il Ministero ha dichiarato che il rallentamento è temporaneo e necessario per ottimizzare il sistema. Nonostante le interruzioni nei servizi di social media stiano causando frustrazione tra gli utenti, il Ministero ha assicurato che la situazione migliorerà una volta completati i test e il firewall sarà pienamente operativo. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il nuovo firewall è previsto per migliorare la sicurezza informatica e prevenire l'accesso a contenuti dannosi.