Pakistan: Obbligo di mascherine a Lahore per contrastare l'inquinamento atmosferico

30 Ottobre 2024_ Le autorità di Lahore hanno reso obbligatorio l'uso delle mascherine a causa dell'aumento dell'inquinamento atmosferico, seguendo le direttive del Chief Minister del Punjab, Maryam Nawaz. Il governo ha avviato misure immediate per affrontare la crisi dello smog, con un'implementazione rigorosa delle normative ambientali. Sono state intraprese azioni significative, come la rimozione di oltre 2.500 veicoli inquinanti e la chiusura di 469 fabbriche inquinanti. La Senior Minister Marriyum Aurangzeb ha sottolineato l'importanza della cooperazione pubblica nella lotta contro l'inquinamento, specialmente a causa dei venti provenienti dall'India. La notizia è riportata dal National Herald Tribune. Le autorità hanno anche avviato un piano di emergenza per il traffico a Lahore, con l'obiettivo di ridurre l'impatto dello smog sulla salute pubblica.