Pakistan: Obiettivo di esportazioni da 60 miliardi di dollari fissato dal Primo Ministro

31 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha annunciato un ambizioso obiettivo di aumentare le esportazioni del Pakistan a 60 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Durante una riunione del National Export Development Board, ha promesso di affrontare le problematiche degli esportatori e di presiedere incontri ogni sei settimane. Ha anche incaricato il Ministero del Commercio di finalizzare proposte per migliorare le esportazioni, coinvolgendo rappresentanti dei settori chiave, e ha chiesto al Ministero della Sicurezza Alimentare di collaborare con le province per aumentare l'export di prodotti agricoli. Nonostante le promesse, il settore delle esportazioni, in particolare l'industria tessile, sta affrontando gravi difficoltà e non ci sono stati progressi tangibili. La notizia è riportata da pakobserver.net. Se il governo intende davvero raggiungere questo obiettivo, dovrà adottare misure concrete per ridurre i costi di produzione e sostenere l'industria.