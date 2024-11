Pakistan: Oltre 140.000 sfollati in Sindh affrontano condizioni insostenibili dopo le inondazioni

11 Novembre 2024_ Oltre 140.000 persone sfollate dalle inondazioni in Sindh, Pakistan, vivono in condizioni insostenibili, dormendo in tende e lottando per un pasto al giorno. Amnesty International ha segnalato che 500.000 acri di terreni agricoli nella provincia sono ancora allagati, aumentando il rischio di fame e malattie. La situazione è aggravata da un debito schiacciante, poiché molti agricoltori hanno chiesto prestiti per i fertilizzanti per coltivare campi ora inondati. La conferenza COP29 in corso a Baku, dove i leader mondiali si riuniscono per discutere il cambiamento climatico, rappresenta un'opportunità cruciale per affrontare queste sfide, come riportato da dawn.com. Pakistan, che ha lanciato un ambizioso Piano Nazionale di Adattamento, deve affrontare la necessità di finanziamenti climatici per affrontare la crisi climatica in corso.