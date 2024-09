Pakistan: Operazione delle forze di sicurezza elimina otto terroristi a North Waziristan

26 Settembre 2024_ Le forze di sicurezza pakistane hanno ucciso otto terroristi in un'operazione basata su informazioni nel distretto di North Waziristan, nella zona di Razmak. Durante l'operazione, sono stati recuperati armi e munizioni dai terroristi, che erano coinvolti in attività terroristiche contro le forze di sicurezza e civili innocenti. È stata avviata un'operazione di bonifica nell'area per eliminare eventuali altri terroristi nascosti. Le forze di sicurezza hanno ribadito il loro impegno a sradicare il terrorismo dal paese, secondo quanto riportato dall'Inter-Services Public Relations (ISPR). La regione di North Waziristan è nota per essere un'area di conflitto e rifugio per gruppi militanti, rendendo queste operazioni cruciali per la sicurezza nazionale.