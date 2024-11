Pakistan: Operazione militare in Waziristan elimina quattro terroristi

02 Novembre 2024_ Durante un'operazione basata su informazioni di intelligence, le forze di sicurezza pakistane hanno ucciso quattro terroristi nella regione di South Waziristan. L'operazione è stata condotta nella zona di Sarwakai, dove le forze hanno ingaggiato i terroristi, definiti khawarij, e li hanno 'inviati all'inferno'. Le autorità militari hanno dichiarato che è in corso un'operazione di bonifica per eliminare eventuali altri terroristi presenti nell'area, sottolineando l'impegno del Pakistan nella lotta contro il terrorismo. Questo intervento segue un recente attacco in cui un maggiore dell'esercito pakistano e due soldati sono stati uccisi in un'operazione simile a Bannu, sempre in Khyber Pakhtunkhwa. La notizia è stata riportata dall'Inter-Services Public Relations (ISPR), l'agenzia di comunicazione delle forze armate pakistane. South Waziristan è una regione nota per la sua instabilità e la presenza di gruppi militanti.